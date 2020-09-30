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Posted 30 сентября 2020, 11:49

Published 30 сентября 2020, 11:49

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

Директора стройкомпании задержали в Ростове за хищение 325 тыс рублей при капремонте

Директора стройкомпании задержали в Ростове за хищение 325 тыс рублей при капремонте

30 сентября 2020, 11:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону арестовали директора одной из строительных компаний за хищение 325 тысяч рублей при проведении капитального ремонта многоквартирного дома, сообщили в региональном ГУ МВД.

Компания заключила контракт на ремонт многоэтажки, в ходе работ директор внес недостоверные сведения в акты о выполненных работах. В итоге мужчина похитил 325 тысяч рублей, его вину доказали при помощи найденных при обыске документов и карт памяти с информацией.

«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере», — сказано в сообщении.

Ранее в Каменске-Шахтинском бывшего главврача Дома ребенка осудили за хищение миллионов.

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