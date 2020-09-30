Директора стройкомпании задержали в Ростове за хищение 325 тыс рублей при капремонте

Компания заключила контракт на ремонт многоэтажки, в ходе работ директор внес недостоверные сведения в акты о выполненных работах. В итоге мужчина похитил 325 тысяч рублей, его вину доказали при помощи найденных при обыске документов и карт памяти с информацией.