Первую очередь самого большого Мясниковского МЭОКа построят до конца года

Posted 30 сентября 2020, 13:11
Published 30 сентября 2020, 13:11
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
«Мясниковский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс будет возводиться поэтапно. В его состав войдут полигон ТКО, автоматизированный сортировочный комплекс и площадка биокомпостирования. Мощность объекта составит 800 тысяч тонн отходов в год», — сказано в сообщении.
В настоящее время на объекте закончили укладку геомембраны в основании первой карты полигона, проводят разработку второй карты. Кроме того, устанавливают административно-бытовой комплекс и комплекс мобильной сортировки, прокладывают новую подъездную дорогу в обход хутора Веселого.
Всего до конца 2022 года в Ростовской области построят восемь МЭОКов общей стоимостью семь миллиардов рублей.