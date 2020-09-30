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Posted 30 сентября 2020, 13:11

Published 30 сентября 2020, 13:11

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Первую очередь самого большого Мясниковского МЭОКа построят до конца года

30 сентября 2020, 13:11
До конца 2020 года в Ростовской области закончат первую очередь самого большого из запланированных межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов, сообщили в региональном правительстве.

«Мясниковский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс будет возводиться поэтапно. В его состав войдут полигон ТКО, автоматизированный сортировочный комплекс и площадка биокомпостирования. Мощность объекта составит 800 тысяч тонн отходов в год», — сказано в сообщении.

В настоящее время на объекте закончили укладку геомембраны в основании первой карты полигона, проводят разработку второй карты. Кроме того, устанавливают административно-бытовой комплекс и комплекс мобильной сортировки, прокладывают новую подъездную дорогу в обход хутора Веселого.

Всего до конца 2022 года в Ростовской области построят восемь МЭОКов общей стоимостью семь миллиардов рублей.

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