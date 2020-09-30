Первую очередь самого большого Мясниковского МЭОКа построят до конца года

До конца 2020 года в Ростовской области закончат первую очередь самого большого из запланированных межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов, сообщили в региональном правительстве.

«Мясниковский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс будет возводиться поэтапно. В его состав войдут полигон ТКО, автоматизированный сортировочный комплекс и площадка биокомпостирования. Мощность объекта составит 800 тысяч тонн отходов в год», — сказано в сообщении. В настоящее время на объекте закончили укладку геомембраны в основании первой карты полигона, проводят разработку второй карты. Кроме того, устанавливают административно-бытовой комплекс и комплекс мобильной сортировки, прокладывают новую подъездную дорогу в обход хутора Веселого. Всего до конца 2022 года в Ростовской области построят восемь МЭОКов общей стоимостью семь миллиардов рублей.