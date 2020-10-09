Депутат назвал причины «застоя» средних зарплат в Ростове

«Для роста зарплат должен развиваться бизнес, приходить крупные игроки, открываться новые предприятия. Это вопрос комплексный. Однако, бизнес крайне неохотно идет в регионы с таким уровнем коррупции как в Ростовской области. Развиваются у нас в основном только «Пятерочки» с «Магнитами» и строительные компании, приближенные к крупным областным чиновникам. Не способствуют этому и коррупционные скандалы, начиная от закрытия Brige of arts, где владелец открыто заявлял, что его «кинули» власти Ростовской области, заканчивая самими чиновниками высшего звена, оказавшимися под арестом за коррупционные преступления», - комментирует Евгений Федяев.