rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября 2020, 16:23

Published 9 октября 2020, 16:23

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Депутат назвал причины «застоя» средних зарплат в Ростове

9 октября 2020, 16:23
Причины того, что уровень средней зарплаты в Ростове «застрял» на одном месте в рейтинге по регионам РФ, связаны с коррупцией, заявил RostovGazeta депутат Законодательного Собрания Ростовской области Евгений Федяев.

Ростов-на-Дону уже четыре года стоит на одном месте по уровню средних заработных плат в России. Город занимал три раза 44 позицию в рейтинге среди крупных городов, лишь однажды Ростов оказался на 43 месте. Шахты - аутсайдер, в течение трех лет, как показывают исследования, город прочно стоит на 100-м месте.

Уровень средних зарплат неразрывно связан с состоянием экономики в регионе, считает Евгений Федяев.

«Для роста зарплат должен развиваться бизнес, приходить крупные игроки, открываться новые предприятия. Это вопрос комплексный. Однако, бизнес крайне неохотно идет в регионы с таким уровнем коррупции как в Ростовской области. Развиваются у нас в основном только «Пятерочки» с «Магнитами» и строительные компании, приближенные к крупным областным чиновникам. Не способствуют этому и коррупционные скандалы, начиная от закрытия Brige of arts, где владелец открыто заявлял, что его «кинули» власти Ростовской области, заканчивая самими чиновниками высшего звена, оказавшимися под арестом за коррупционные преступления», - комментирует Евгений Федяев.

Депутат уверен, что единственный способ роста экономики региона и зарплат жителей – это искоренение коррупции.

Подробнее о средних заработных платах в Ростове, читайте в материале: Проблема в головах. Как коррупция мешает росту зарплат в Ростове.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика