Депутат назвал причины «застоя» средних зарплат в Ростове

Posted 9 октября 2020, 16:23
Published 9 октября 2020, 16:23
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Ростов-на-Дону уже четыре года стоит на одном месте по уровню средних заработных плат в России. Город занимал три раза 44 позицию в рейтинге среди крупных городов, лишь однажды Ростов оказался на 43 месте. Шахты - аутсайдер, в течение трех лет, как показывают исследования, город прочно стоит на 100-м месте.
Уровень средних зарплат неразрывно связан с состоянием экономики в регионе, считает Евгений Федяев.
«Для роста зарплат должен развиваться бизнес, приходить крупные игроки, открываться новые предприятия. Это вопрос комплексный. Однако, бизнес крайне неохотно идет в регионы с таким уровнем коррупции как в Ростовской области. Развиваются у нас в основном только «Пятерочки» с «Магнитами» и строительные компании, приближенные к крупным областным чиновникам. Не способствуют этому и коррупционные скандалы, начиная от закрытия Brige of arts, где владелец открыто заявлял, что его «кинули» власти Ростовской области, заканчивая самими чиновниками высшего звена, оказавшимися под арестом за коррупционные преступления», - комментирует Евгений Федяев.
Депутат уверен, что единственный способ роста экономики региона и зарплат жителей – это искоренение коррупции.
Подробнее о средних заработных платах в Ростове, читайте в материале: Проблема в головах. Как коррупция мешает росту зарплат в Ростове.