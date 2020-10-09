Развитие бизнеса может поднять среднюю зарплату в Ростове - эксперт

«К сожалению, если речь идет не о столицах, то в современной России высокие доходы по-прежнему зависят от близости к Полярному кругу и добычи углеводородов. Однако же за второй десяток в рейтинге по соотношению зарплаты к стоимости стандартного потребительского набора мог ли побороться и Ростов-на-Дону, и Краснодар. Да, мы по-соседски традиционно соревнуемся между собой, кто выше, кто ниже, но, согласитесь, оба города находятся недопустимо низко и по показателю заработной платы, и по набору того, что на эти деньги можно купить», - комментирует Александр Хуруджи.