Развитие бизнеса может поднять среднюю зарплату в Ростове - эксперт

Posted 9 октября 2020, 16:50
Published 9 октября 2020, 16:50
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Ростов-на-Дону уже четыре года стоит на одном месте по уровню средних заработных плат в России. Город занимал три раза 44 позицию в рейтинге среди крупных городов, лишь однажды Ростов оказался на 43 месте. Шахты - аутсайдер, в течение трех лет, как показывают исследования, город прочно стоит на 100-м месте.
По мнению Александра Хуруджи, работать нужно в двух направлениях: повышать привлекательность региона, дать развиваться бизнесу и тем самым обеспечивать рост зарплат, при этом одновременно снижать издержки, снижать административные препоны для бизнеса и производств, влияя таким образом на стоимость потребительского набора.
Попасть в «десятку» рейтинга по средним зарплатам в России Ростовская область сможет, если Салехард или Южно-Сахалинск переименовать в Ростов-на-Дону.
«К сожалению, если речь идет не о столицах, то в современной России высокие доходы по-прежнему зависят от близости к Полярному кругу и добычи углеводородов. Однако же за второй десяток в рейтинге по соотношению зарплаты к стоимости стандартного потребительского набора мог ли побороться и Ростов-на-Дону, и Краснодар. Да, мы по-соседски традиционно соревнуемся между собой, кто выше, кто ниже, но, согласитесь, оба города находятся недопустимо низко и по показателю заработной платы, и по набору того, что на эти деньги можно купить», - комментирует Александр Хуруджи.
В Ростове-на-Дону, добавил спикер, проблема не в объективных факторах (транспорт, климат), проблема «в головах» - «пока мы песни хором поем, у нас, как у классика, разруха и калоши украли».
«Необходимо срочно переформатировать и перезагрузить приоритетные направления стратегического и текущего развития города. Создать муниципальное образование Большой Ростов, создавать и развивать на всей его территории высокотехнологичные рабочие места, развивать малый и средний бизнес, менять подходы к транспортной и логистической структуре, ориентируясь на концепцию «умного города». И, конечно же, возродить историческую функцию Дона как градообразующей и регионообразующей артерии», - резюмировал Александр Хуруджи.
Подробнее о средних заработных платах в Ростове, читайте в материале: Проблема в головах. Как коррупция мешает росту зарплат в Ростове.