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Posted 13 октября 2020, 09:11

Published 13 октября 2020, 09:11

Modified 1 октября, 15:15

Updated 1 октября, 15:15

На зимний режим работы переходит Ростовский зоопарк

13 октября 2020, 09:11
С 14 октября зоопарк Ростова-на-Дону будет работать по зимнему графику, сообщили в пресс-службе зоосада.

«С 14 октября зоопарк будет работать с 8.00 до 18.00», — сказано в сообщении. Купить билет на посещение в кассах зоопарка можно будет до 17.00 мск.

Из-за ограничений по коронавирусу в зоопарке закрыты всесезонные экспозиции, но многих животных еще можно увидеть в уличных вольерах.

Ранее зоопарк Ростова-на-Дону возобновил показательные кормления, отмененные из-за пандемии коронавируса. С середины сентября показательные кормления можно посетить по выходным, начало в 13.00 мск.

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