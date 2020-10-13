Организатора подпольного казино задержали в Ростове

Posted 13 октября 2020, 14:44
Published 13 октября 2020, 14:44
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Казино появилось в июле в нежилом помещении на улице Вавилова. Проработало оно до октября 2020 года.
«Фигурант вместе со знакомыми проводил азартные игры, используя игровое оборудование вне игорной зоны. После этого возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.
В рамках обысков изъяли документы, имеющие значения для расследования дела. В данный момент продолжаются следственные действия, которые позволят установить все обстоятельства случившегося.
Если вина 50-летнего мужчины будет доказана, ему грозит до четырех лет колонии. Ранее организаторов подпольного казино осудили в Ростове.