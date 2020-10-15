Эксперт рассказал, как в Ростовской области при переписи населения посчитают казаков

Posted 15 октября 2020, 07:15
Published 15 октября 2020, 07:15
Modified 1 октября, 15:11
Updated 1 октября, 15:11
По информации Медиаофиса ВПН, человек, определяющий себя казаком, в ходе переписи имеет полное право именно так и указать, что он «казак» или «донской казак». А переписчик, в свою очередь, именно этот ответ обязан зафиксировать в переписном листе.
«При проведении переписей населения Росстат четко придерживается принципа самоопределения национальной принадлежности в соответствии со ст. 26 Конституции Российской Федерации. Все назвавшие своим основным языком «русский» и в качестве национальности указавшие «донской казак», «кубанский казак», «терский казак» и т. д., будут отражены в результатах переписи как «казаки» — одна из подгрупп в разделе «русские», — уточнили в пресс-центре организации.
Аналогично будут отражены в переписи и респонденты, назвавшие основным языком башкирский, калмыцкий или украинский. Они будут записаны в качестве одной из подгрупп в разделах «башкиры», «калмыки», «украинцы» с конкретизацией родного языка — башкирского, калмыцкого или украинского. Принцип самоопределения национальной принадлежности — один из основополагающих принципов переписи населения. Поэтому, как респондент себя назовет, так переписчик и обязан записать его в переписном листе.
В ходе ВПН-2020 можно будет и самостоятельно переписаться на портале сайта Государственных услуг. Интернет-перепись — это возможность напрямую реализовать свое право на свободу национальной самоидентификации.
Напомним, что в Ростовской области подписана резолюция о признании самостоятельного казачьего языка, имеющего собственные диалекты.
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