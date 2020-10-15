Эксперт рассказал, как в Ростовской области при переписи населения посчитают казаков

Аналогично будут отражены в переписи и респонденты, назвавшие основным языком башкирский, калмыцкий или украинский. Они будут записаны в качестве одной из подгрупп в разделах «башкиры», «калмыки», «украинцы» с конкретизацией родного языка — башкирского, калмыцкого или украинского. Принцип самоопределения национальной принадлежности — один из основополагающих принципов переписи населения. Поэтому, как респондент себя назовет, так переписчик и обязан записать его в переписном листе.