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Posted 15 октября 2020, 14:34

Published 15 октября 2020, 14:34

Modified 18 сентября 2022, 10:55

Updated 18 сентября 2022, 10:55

Наркоторговца приговорили к 9 годам колонии в Ростове

Наркоторговца приговорили к 9 годам колонии в Ростове

15 октября 2020, 14:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону огласили приговор местному жителю, который занимался продажей наркотиков, сообщили в региональной прокуратуре.

В мае фигурант получил информацию о местоположении тайника, в котором находились 42 пакетика с синтетическими наркотиками. Он их забрал и должен был сделать закладки в Советском районе.

Адреса ростовчанин намеревался сказать своему подельнику, который подыскивал покупателей. Однако сделать это он не успел, так как был задержан.

«После этого завели уголовное дело, а все материалы передали в суд. Обвиняемого приговорили к 9 годам колонии», — сказано в сообщении.

Решение суда не вступило в законную силу.

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