Наркоторговца приговорили к 9 годам колонии в Ростове

Posted 15 октября 2020, 14:34
Published 15 октября 2020, 14:34
Modified 18 сентября 2022, 10:55
Updated 18 сентября 2022, 10:55
В мае фигурант получил информацию о местоположении тайника, в котором находились 42 пакетика с синтетическими наркотиками. Он их забрал и должен был сделать закладки в Советском районе.
Адреса ростовчанин намеревался сказать своему подельнику, который подыскивал покупателей. Однако сделать это он не успел, так как был задержан.
«После этого завели уголовное дело, а все материалы передали в суд. Обвиняемого приговорили к 9 годам колонии», — сказано в сообщении.
Решение суда не вступило в законную силу.