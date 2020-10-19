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Posted 19 октября 2020, 05:36

Published 19 октября 2020, 05:36

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Очередь из 30 машин скорой скопилась у больницы № 4 в Ростове

19 октября 2020, 05:36
В Ростове-на-Дону возле больницы № 4 образовалась пробка из машин скорой помощи, в которых находились тяжелобольные пациенты, сообщает Rostov.ru.

В каждом автомобиле могут поместиться до пяти человек, есть пациенты с подозрением на коронавирус. Дело в том, что в медицинском учреждении проводят компьютерную томографию.

«Есть пациенты в тяжелом состоянии, им приходится ждать более 10 часов очереди на КТ. В автомобилях люди буквально задыхаются, пациентам врачи надевают кислородные маски», — сказано в сообщении.

Отмечается, что подобная очередь появляется не в первый раз. Ранее ростовчанка рассказала, как переболела коронавирусом.

#Общество#Новости
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