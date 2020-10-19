Очередь из 30 машин скорой скопилась у больницы № 4 в Ростове

Posted 19 октября 2020, 05:36
Published 19 октября 2020, 05:36
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
В каждом автомобиле могут поместиться до пяти человек, есть пациенты с подозрением на коронавирус. Дело в том, что в медицинском учреждении проводят компьютерную томографию.
«Есть пациенты в тяжелом состоянии, им приходится ждать более 10 часов очереди на КТ. В автомобилях люди буквально задыхаются, пациентам врачи надевают кислородные маски», — сказано в сообщении.
Отмечается, что подобная очередь появляется не в первый раз. Ранее ростовчанка рассказала, как переболела коронавирусом.