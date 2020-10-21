Со статистикой по COVID-19 запутались в Ростовской области

С большим опозданием на сайте регионального правительства также появилась аналогичная информация, однако спустя непродолжительное время после публикации, статистику в пресс-релизе поправили. Итого, по данным правительства Ростовской области на 20 октября в регионе заболели 290 человек, а общее число инфицированных составило 27175 человек, что также не совпадает с федеральными данными (27238 человек).