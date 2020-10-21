Со статистикой по COVID-19 запутались в Ростовской области

Posted 21 октября 2020, 07:58
Published 21 октября 2020, 07:58
Modified 1 октября, 15:23
Updated 1 октября, 15:23
Так, «Стопкоронавирус.рф» 20 октября опубликовал данные о 353 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области. Этот показатель является рекордным для региона.
С большим опозданием на сайте регионального правительства также появилась аналогичная информация, однако спустя непродолжительное время после публикации, статистику в пресс-релизе поправили. Итого, по данным правительства Ростовской области на 20 октября в регионе заболели 290 человек, а общее число инфицированных составило 27175 человек, что также не совпадает с федеральными данными (27238 человек).
При этом в пресс-центре объяснили, что изменение статистики было связано с введением новой технологии подготовки данных. При этом отмечается, что крупных вспышек заболевания в регионе нет, а рост произошел за счет увеличения числа единичных случаев инфицирования.
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