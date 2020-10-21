rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября 2020, 07:58

Published 21 октября 2020, 07:58

Modified 1 октября, 15:23

Updated 1 октября, 15:23

Со статистикой по COVID-19 запутались в Ростовской области

21 октября 2020, 07:58
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области власти допустили путаницу с данными по заболевшим COVID-19, информация регионального пресс-центра по информированию о ситуации с коронавирусом и сервиса федерального оперативного штаба «Стопкоронавирус.рф» оказалась разной.

Так, «Стопкоронавирус.рф» 20 октября опубликовал данные о 353 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области. Этот показатель является рекордным для региона.

С большим опозданием на сайте регионального правительства также появилась аналогичная информация, однако спустя непродолжительное время после публикации, статистику в пресс-релизе поправили. Итого, по данным правительства Ростовской области на 20 октября в регионе заболели 290 человек, а общее число инфицированных составило 27175 человек, что также не совпадает с федеральными данными (27238 человек).

При этом в пресс-центре объяснили, что изменение статистики было связано с введением новой технологии подготовки данных. При этом отмечается, что крупных вспышек заболевания в регионе нет, а рост произошел за счет увеличения числа единичных случаев инфицирования.

#Общество#Коронавирус#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика