В Ростове не хватает медперсонала в ковидном госпитале, где массово умирают пациенты

На это Каминский ответил, что в Ростове или в Российской Федерации сейчас в принципе сложно найти отделение реанимации, полностью укомплектованное персоналом. «Если вам удастся, вы мне сообщите смской, пожалуйста, буду вам благодарен», — обратился он журналистам.