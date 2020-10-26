В Ростове не хватает медперсонала в ковидном госпитале, где массово умирают пациенты

Posted 26 октября 2020, 20:01
Published 26 октября 2020, 20:01
Modified 1 октября, 14:50
Updated 1 октября, 14:50
В ходе брифинга прозвучал вопрос журналиста, правда ли, что в ночь, когда произошла массовая гибель пациентов ковидном госпитале в реанимации не хватало медицинского персонала.
На это Каминский ответил, что в Ростове или в Российской Федерации сейчас в принципе сложно найти отделение реанимации, полностью укомплектованное персоналом. «Если вам удастся, вы мне сообщите смской, пожалуйста, буду вам благодарен», — обратился он журналистам.
В ночь массовой гибели пациентов на 12 октября в отделении реанимации было два врача-реаниматолога, в том числе в чистой зоне также находилось два врача.
Как сообщалось ранее, в ночь с 11 на 12 октября в ковидном госпитале погибли 13 пациентов. Изначально стало известно, что люди задохнулись из-за перебоев с кислородом. Однако городские власти эту информацию опровергли. При этом Росздравнадзор также организовал проверку инцидента.
Комиссия, созданная по поручению главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, не сумела однозначно ответить на вопрос, от чего погибли пациенты.
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