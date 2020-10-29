В Ростовской области увеличили ежемесячные выплаты на детей

Начисление повышенных выплат будет вестись не с 1 января следующего года, как это обычно бывает, а уже с 1 октября 2020 года. Все эти денежные средства уже учтены областным бюджетом на текущий год, и на плановый период 2021 и 2022 годов. «Этот очень важный вопрос сегодня был рассмотрен на заседании и получил единогласное одобрение», — подчеркнул председатель комитета по социальной политике Сергей МИХАЛЕВ (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).