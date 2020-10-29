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В Ростовской области увеличили ежемесячные выплаты на детей

29 октября 2020, 17:25
Фото: Пресс-служба ЗС РО
Выплаты приемным семьям на детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличены с 1 октября 2020 года, сообщили на 25-м внеочередном заседании Законодательного Собрания Ростовской области VI созыва.
Фото: Фото предоставлено пресс-службой ЗС РО

Проект поправок предполагает ежемесячно на 3% увеличивать размер денежного вознаграждения и дополнительного денежного вознаграждения, причитающихся семьям с приемными детьми. В итоге основной размер денежного вознаграждения составит свыше 8,7 тыс. рублей рублей. Дополнительное вознаграждение при передаче на воспитание в приемную семью второго ребенка и за каждого последующего ребенка будет начислено более 1,7 тыс. руб. за особые условия труда — 1,3 тыс. руб. Выплата приемным родителям, проживающим в сельской местности, составит более 2,1 тыс. руб.

Начисление повышенных выплат будет вестись не с 1 января следующего года, как это обычно бывает, а уже с 1 октября 2020 года. Все эти денежные средства уже учтены областным бюджетом на текущий год, и на плановый период 2021 и 2022 годов. «Этот очень важный вопрос сегодня был рассмотрен на заседании и получил единогласное одобрение», — подчеркнул председатель комитета по социальной политике Сергей МИХАЛЕВ (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Напомним, что сегодня состоялось 25-ое внеочередное заседание Законодательного Собрания Ростовской области VI созыва.

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