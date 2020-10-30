Уголовное дело завели из-за гибели пациентов в больнице № 20 Ростова

Ранее СМИ писали, что в больнице закончился медицинский кислород и скончались несколько пациентов на аппаратах ИВЛ. Это вызвало широкий общественный резонанс.
Официальной информации о причинах смерти не поступало, но в это время свой пост покинула глава Минздрава региона Татьяна Быковская. В правительстве области заявили, что она ушла на пенсию.
Между тем, проверки в больнице начали Росздравнадзор, следствие и прокуратура. Сейчас стало известно, что возбудили уголовное дело.
«В больнице 11 октября скончались пять пациентов с коронавирусом. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — уточнили в Следкоме.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.