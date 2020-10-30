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В Ростовской области стало известно о давлении на бизнес в пандемию

30 октября 2020, 07:57
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области со стороны контролирующих органов сохраняется давление на бизнес, сообщили в правительстве региона.

Это стало известно в ходе заседания, проведенного заместителем губернатора Алексеем Изотовым. На нем затронули тему проверок бизнеса.

Напомним, что до 2021 года проверочные мероприятия разрешены только в исключительных случаях. Из-за этого их количество снизилось в 12 раз.

«При этом сохраняется давление со стороны некоторых федеральных контролирующих органов. Без „перегибов“ на местах не обходится», — прозвучало на встрече.

Вместе с тем эксперты отметили, что ситуация в сфере проверок стабильна. Ранее власти Каменска-Шахтинского попросили у бизнеса денег для ковидного госпиталя.

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