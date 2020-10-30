В Ростовской области стало известно о давлении на бизнес в пандемию

Это стало известно в ходе заседания, проведенного заместителем губернатора Алексеем Изотовым. На нем затронули тему проверок бизнеса.
Напомним, что до 2021 года проверочные мероприятия разрешены только в исключительных случаях. Из-за этого их количество снизилось в 12 раз.
«При этом сохраняется давление со стороны некоторых федеральных контролирующих органов. Без „перегибов“ на местах не обходится», — прозвучало на встрече.
Вместе с тем эксперты отметили, что ситуация в сфере проверок стабильна. Ранее власти Каменска-Шахтинского попросили у бизнеса денег для ковидного госпиталя.