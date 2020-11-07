Проект Северного обхода Ростова прошел госэкспертизу

Posted 7 ноября 2020, 13:54
Published 7 ноября 2020, 13:54
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
«Проект реализуется Министерством транспорта Ростовской области и финансируется полностью за счет средств федерального бюджета», — сказано в сообщении.
Обход соединит федеральные трассы М-4 «Дон» и А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог» в обход села Чалтырь. Строительство дороги приостановили, когда потребовалось переустроить коммуникации, расположенные на примыкающих к трассе земельных участках.
В проект внесли изменения, согласно которым, строительство проведут в два этапа. На первом этапе откроют две из четырех полос дороги, построят два путепровода, транспортную развязку, а также установят наружное освещение, шумозащитные акустические экраны и системы организации дорожного движения.