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Posted 7 ноября 2020, 13:54

Published 7 ноября 2020, 13:54

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Проект Северного обхода Ростова прошел госэкспертизу

7 ноября 2020, 13:54
Измененная проектно-сметная документация на строительство Северного обхода Ростова-на-Дону получила положительное заключение Главгосэкспертизы, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проект реализуется Министерством транспорта Ростовской области и финансируется полностью за счет средств федерального бюджета», — сказано в сообщении.

Обход соединит федеральные трассы М-4 «Дон» и А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог» в обход села Чалтырь. Строительство дороги приостановили, когда потребовалось переустроить коммуникации, расположенные на примыкающих к трассе земельных участках.

В проект внесли изменения, согласно которым, строительство проведут в два этапа. На первом этапе откроют две из четырех полос дороги, построят два путепровода, транспортную развязку, а также установят наружное освещение, шумозащитные акустические экраны и системы организации дорожного движения.

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