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Posted 9 ноября 2020, 10:43

Published 9 ноября 2020, 10:43

Modified 18 сентября 2022, 11:01

Updated 18 сентября 2022, 11:01

Пьяный водитель спровоцировал ДТП на Российской в Ростове

Пьяный водитель спровоцировал ДТП на Российской в Ростове

9 ноября 2020, 10:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону нетрезвый водитель Nissan Primera вечером 8 ноября столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106, сообщили в региональном УГИБДД.

Инцидент произошел в 19.00 мск в районе дома №44 по улице Российской. Водитель 1992 года рождения на Nissan, двигаясь в направлении проспекта Шолохова, при объезде припаркованной машины выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением водителя 1957 года рождения.

В результате столкновения водитель отечественного автомобиля получил травмы, с которыми его доставили в больницу и госпитализировали.

Напомним, за сутки в Ростове произошло 25 аварий, пострадали семь человек.

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