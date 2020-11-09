Пьяный водитель спровоцировал ДТП на Российской в Ростове

Posted 9 ноября 2020, 10:43
Published 9 ноября 2020, 10:43
Modified 18 сентября 2022, 11:01
Updated 18 сентября 2022, 11:01
Инцидент произошел в 19.00 мск в районе дома №44 по улице Российской. Водитель 1992 года рождения на Nissan, двигаясь в направлении проспекта Шолохова, при объезде припаркованной машины выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением водителя 1957 года рождения.
В результате столкновения водитель отечественного автомобиля получил травмы, с которыми его доставили в больницу и госпитализировали.