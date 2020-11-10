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Ростовская область не попала в число регионов, которые введут новые ограничения

10 ноября 2020, 14:30
Фото: government.ru
Ростовская область не попала в список российских регионов, которым Роспотребнадзор рекомендовал ввести новые ограничительные меры по коронавирусу, пишет РИА “Новости”.

Так, главный санитарный врач России Анна Попова призвала ужесточить меры в Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, а также в Хакасии, Сахалинской и Пензенской областях.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал неслучайными ограничительные меры в регионе. Он отметил, что в области 30% работников перевели на удаленный формат, действует самоизоляция для людей старшего поколения от 65 лет. Кроме того, в регионе полностью или частично приостановили работу непродовольственных рынков, ужесточили ношение масок и перчаток, особенно в транспорте и общественных местах.

Как сообщалось ранее, на 10 ноября в Ростовской области заболели коронавирусом 33734 человека, скончались от инфекции и ее осложнений 976 пациентов.

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#Новости#Коронавирус#Анна Петрова#Общество
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