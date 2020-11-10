rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября 2020, 06:07

Published 10 ноября 2020, 06:07

Modified 1 октября, 13:57

Updated 1 октября, 13:57

В колонии перед освобождением умер ростовский журналист Толмачев

10 ноября 2020, 06:07
В Оренбургской области в колонии скончался журналист из Ростова-на-Дону Александр Толмачев, сообщает Rostov.ru.

При этом Толмачев должен был выйти на свободу через полтора года. Он был приговорен к 9 годам заключения.

О причинах смерти информации на данный момент нет. Толмачев был главным редактором сразу двух изданий.

Журналиста задержали в 2011 году и обвинили в вымогательствах. Суд установил, что преступления были совершены в Новочеркасске и Ростове.

Читайте также: «В ростовской больнице ГУФСИН от пыток умер осужденный».

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика