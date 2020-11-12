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Posted 12 ноября 2020, 09:05

Published 12 ноября 2020, 09:05

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

Руководство колонии строго режима в Ростовской области заставили сделать ремонт

12 ноября 2020, 09:05
Прокуратура Ростовской области проверила колонию строго режима № 14 в Новочеркасске, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки проведен обход жилых и производственных помещений учреждения, в том числе отряда со строгими условиями содержания, а также камер штрафного изолятора», — сказано в сообщении.

Как показал проверка, многие коммунально-бытовые объекты колонии находятся в неудовлетворительном состоянии нуждаются в ремонте.

Руководству колонии указали на необходимость ремонтных работ в целях соблюдения прав осужденных на материально-бытовое обеспечение. Кроме того, для увеличения количества трудоустроенных заключенных необходимо расширить производственный сектор колонии.

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