Руководство колонии строго режима в Ростовской области заставили сделать ремонт

Posted 12 ноября 2020, 09:05
Published 12 ноября 2020, 09:05
Modified 1 октября, 15:33
Updated 1 октября, 15:33
«В ходе проверки проведен обход жилых и производственных помещений учреждения, в том числе отряда со строгими условиями содержания, а также камер штрафного изолятора», — сказано в сообщении.
Как показал проверка, многие коммунально-бытовые объекты колонии находятся в неудовлетворительном состоянии нуждаются в ремонте.
Руководству колонии указали на необходимость ремонтных работ в целях соблюдения прав осужденных на материально-бытовое обеспечение. Кроме того, для увеличения количества трудоустроенных заключенных необходимо расширить производственный сектор колонии.
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