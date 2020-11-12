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Posted 12 ноября 2020, 10:08

Published 12 ноября 2020, 10:08

Modified 1 октября, 15:16

Updated 1 октября, 15:16

Житель Новошахтинска делал подкопы к зданиям ради краж

12 ноября 2020, 10:08
В Ростовской области задержали 22-летнего парня, который делал подкопы к зданиям и воровал имущество, сообщили в региональном УМВД.

Полицейские установили, что подозреваемый в Новошахтинске делал подкопы к хозяйственным постройкам, разбирал шифер на крыше или ломал стены. Внутри он воровал инструменты и шины, после чего продавал.

«В полицию поступили заявления от местных жителей, после чего фигуранта задержали. Ранее он был судим за кражи и грабежи», — сказано в сообщении.

По фактам произошедшего завели уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет колонии.

Ранее бизнесмен в Ростове украл 18 миллионов во время установки камер к ЧМ-18.

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