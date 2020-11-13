Власти Ростовской области опровергли слухи об очередях в военкомате

Напомним, что в соцсетях местные жители пожаловались на очереди в военкомате на улице Пановой. Также говорилось, что на входе нет дезсредств.
По информации пресс-службы правительства региона, сейчас все призывные пункты обеспечены средствами индивидуальной защиты и разметкой для обозначения социальной дистанции.
«На фото в соцсетях разметка отсутствует, что дает возможность предположить, что его сделали задолго до начала осенней призывной кампании», — сказано в сообщении.
Власти региона сделали снимок призывного пункта, на котором отсутствуют очереди. Отмечается, что на входе выдают маски тем, у кого ее нет.
«В помещениях каждые два часа проводится санитарная обработка. Также организована дезинфекция транспорта», — говорится в публикации.