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Власти Ростовской области опровергли слухи об очередях в военкомате

13 ноября 2020, 10:29
Фото: Правительство РО
В Ростовской области появившаяся информация об очередях в военкомате не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, что в соцсетях местные жители пожаловались на очереди в военкомате на улице Пановой. Также говорилось, что на входе нет дезсредств.

По информации пресс-службы правительства региона, сейчас все призывные пункты обеспечены средствами индивидуальной защиты и разметкой для обозначения социальной дистанции.

«На фото в соцсетях разметка отсутствует, что дает возможность предположить, что его сделали задолго до начала осенней призывной кампании», — сказано в сообщении.

Власти региона сделали снимок призывного пункта, на котором отсутствуют очереди. Отмечается, что на входе выдают маски тем, у кого ее нет.

«В помещениях каждые два часа проводится санитарная обработка. Также организована дезинфекция транспорта», — говорится в публикации.

Напомним, что в четверг в области ввели новые ограничения из-за коронавируса.

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