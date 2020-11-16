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Posted 16 ноября 2020, 10:01

Published 16 ноября 2020, 10:01

Modified 1 октября, 13:38

Updated 1 октября, 13:38

Скандальный поставщик кислорода «Оксиген» судится с ЦГБ Батайска

16 ноября 2020, 10:01
Крупный поставщик кислорода в медучреждения Ростовской области ООО «Оксиген» добивается через суд выплаты более 400 тысяч рублей у ЦГБ Батайска за оказанные услуги, сообщается в картотеке дел на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

Представитель ООО «Оксиген» подал в суд в апреле текущего года на Центральную городскую больницу города Батайска с требованием выплатить долг за оказанные услуги в сумме 426 тысяч рублей. В Постановлении сообщается, что поставщик выиграл аукцион на поставку кислорода медицинского газообразного в баллонах 40 литров для нужд ЦГБ за 2019 год.

Цена контракта составила более 2,7 млн рублей. Все обязательства, как указывается в документе, со стороны поставщика были выполнены. Однако медучреждение произвела оплату по договору частично — сумма долга составила 426 876,12 рублей.

«Взыскать с МБУЗ „Центральная городская больница“ г. Батайска Ростовской области в пользу общества с ООО „Оксиген“ задолженность в сумме 426 876,12 рублей, неустойку в сумме 13 616,84 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 3 521,40 рублей», — говорится в решении суда.

Напомним, в больнице № 20 Ростова-на-Дону погибли 13 пациентов из-за нехватки кислорода. Медицинский кислород в медучреждение поставлял ООО «Оксиген». На днях появилось сообщение о том, что фирма спешно ликвидируется после массовой гибели людей в больнице.

Ранее рассказавший о проблемах с кислородом врач уволился из ростовской больницы № 20

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