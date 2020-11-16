Скандальный поставщик кислорода «Оксиген» судится с ЦГБ Батайска

Posted 16 ноября 2020, 10:01
Published 16 ноября 2020, 10:01
Modified 1 октября, 13:38
Updated 1 октября, 13:38
Представитель ООО «Оксиген» подал в суд в апреле текущего года на Центральную городскую больницу города Батайска с требованием выплатить долг за оказанные услуги в сумме 426 тысяч рублей. В Постановлении сообщается, что поставщик выиграл аукцион на поставку кислорода медицинского газообразного в баллонах 40 литров для нужд ЦГБ за 2019 год.
Цена контракта составила более 2,7 млн рублей. Все обязательства, как указывается в документе, со стороны поставщика были выполнены. Однако медучреждение произвела оплату по договору частично — сумма долга составила 426 876,12 рублей.
«Взыскать с МБУЗ „Центральная городская больница“ г. Батайска Ростовской области в пользу общества с ООО „Оксиген“ задолженность в сумме 426 876,12 рублей, неустойку в сумме 13 616,84 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 3 521,40 рублей», — говорится в решении суда.
Напомним, в больнице № 20 Ростова-на-Дону погибли 13 пациентов из-за нехватки кислорода. Медицинский кислород в медучреждение поставлял ООО «Оксиген». На днях появилось сообщение о том, что фирма спешно ликвидируется после массовой гибели людей в больнице.
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