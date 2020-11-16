Скандальный поставщик кислорода «Оксиген» судится с ЦГБ Батайска

Представитель ООО «Оксиген» подал в суд в апреле текущего года на Центральную городскую больницу города Батайска с требованием выплатить долг за оказанные услуги в сумме 426 тысяч рублей. В Постановлении сообщается, что поставщик выиграл аукцион на поставку кислорода медицинского газообразного в баллонах 40 литров для нужд ЦГБ за 2019 год.