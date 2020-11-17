Ростовчане обрадовались решению не достраивать аквапарк

Напомним, что «Водно-оздоровительный комплекс «Горизонт» обратился с иском к департаменту архитектуры и градостроительства города. По информации издания «Панорама», власти отменили разрешение на строительство второй очереди аквапарка.
На проспекте Михаила Нагибина планировали возвести дополнительные помещения площадью 43 тысячи квадратных метров. Разрешение действовало до 2023 года, но потом его отменили.
Многие ростовчане обрадовались этому событию и написали об этом в соцсетях. «Надо совсем его закрыть, этот рассадник инфекций», — написали горожане.
«А там еще осталось место, где строить? И так всю парковку перелопатили и ТЦ больше похож на лабиринты», — заявил другой житель.