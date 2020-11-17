rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчане обрадовались решению не достраивать аквапарк

17 ноября 2020, 17:48
Фото: pixabay
Жители Ростова-на-Дону одобрили решение властей отменить разрешение на строительство второй очереди аквапарка, обсуждение началось в соцсетях.

Напомним, что «Водно-оздоровительный комплекс «Горизонт» обратился с иском к департаменту архитектуры и градостроительства города. По информации издания «Панорама», власти отменили разрешение на строительство второй очереди аквапарка.

На проспекте Михаила Нагибина планировали возвести дополнительные помещения площадью 43 тысячи квадратных метров. Разрешение действовало до 2023 года, но потом его отменили.

Многие ростовчане обрадовались этому событию и написали об этом в соцсетях. «Надо совсем его закрыть, этот рассадник инфекций», — написали горожане.

«А там еще осталось место, где строить? И так всю парковку перелопатили и ТЦ больше похож на лабиринты», — заявил другой житель.

Материалы по теме
Центр подготовки футболистов с восемью полями в Ростове построят до 2024 годаЛивинский: подстанция «Город» построена за беспрецедентные полгодаПостроить пожарные водоемы обязали шесть сел в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00