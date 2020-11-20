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Часть обязанностей мэрии Ростова передадут бизнесу

20 ноября 2020, 07:21
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону решили передать часть обязанностей городской администрации представителям бизнеса, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Как рассказал Логвиненко, в этом году город не стал закупать новую коммунальную технику. «В этом году городом не проводилась закупка специализированной техники, а была приобретена за счет генерального подрядчика, а именно: в настоящее время уже получено 15 единиц, а до конца года планируется купить еще 25 единицы», — рассказал глава администрации и отметил, что это нормальная практика, когда власти передают часть обязанностей бизнесу.

В частности, в Ростове нет МУПов для строительства дорог из-за большой конкуренции, всегда есть заявки на тендеры и городу не обязательно содержать еще и муниципальные компании.

В дальнейшем власти планируют лишить финансирования районные комбинаты благоустройства, которым, по словам Логвиненко, пора научиться зарабатывать на себя.

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