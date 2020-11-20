Часть обязанностей мэрии Ростова передадут бизнесу

Как рассказал Логвиненко, в этом году город не стал закупать новую коммунальную технику. «В этом году городом не проводилась закупка специализированной техники, а была приобретена за счет генерального подрядчика, а именно: в настоящее время уже получено 15 единиц, а до конца года планируется купить еще 25 единицы», — рассказал глава администрации и отметил, что это нормальная практика, когда власти передают часть обязанностей бизнесу.