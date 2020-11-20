Строительство проблемного дома на Баррикадной возобновили в Ростове

Региональный Минстрой выделит субсидию жилищно-строительному кооперативу на завершение работ. Всего на эти цели потратят 400 миллионов рублей, дольщикам передадут 145 квартир.
Строительство дома стартовало еще в 2012 году, но остановилось через четыре года. Причиной стало то, что застройщика признали банкротом.
По словам замглавы Минстроя региона Сергея Вифлянцева, с 2017 года объединениям участников долевого строительства выдано более 2,5 миллиарда рублей. Эти деньги потратили на завершение строительства 19 домов.