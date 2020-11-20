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Уволенный замгубернатора Ростовской области был безработным всего неделю

20 ноября 2020, 07:27
Фото: vk.com/pravitelstvo61
Заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой оставался без работы всего неделю, в четверг его назначили пост директора Южно-Российского института управления в РАНХиГС, сообщил директор по региональному развитию РАНХиГС Дмитрий Федорищев.

Василий Рудой был освобожден от должности 11 ноября указом главы региона. Чиновник в течение пяти лет занимал должность заместителя Губернатора Ростовской области по вопросам региональной, муниципальной и информационной политики, социально-политических коммуникаций, административной реформы, информационных технологий и связи.

Спустя всего неделю, 19 ноября, стало известно, что Рудой вернулся на работу в РАНХиГС. Известно, что Василий Рудой уже занимал эту же должность в Академии в течение пяти лет — с 2011 по 2015 годы.

«Это нормально, когда человек работает где-то, затем служит, и вновь возвращается к своей работе. Человек не должен постоянно заниматься повышением своего социального статуса. Такое „движение“ Василия Рядового можно только одобрить. Пять лет в Правительстве — этого вполне достаточно, я считаю», — комментирует политолог Алексей Синельников.

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