Уволенный замгубернатора Ростовской области был безработным всего неделю

«Это нормально, когда человек работает где-то, затем служит, и вновь возвращается к своей работе. Человек не должен постоянно заниматься повышением своего социального статуса. Такое „движение“ Василия Рядового можно только одобрить. Пять лет в Правительстве — этого вполне достаточно, я считаю», — комментирует политолог Алексей Синельников.