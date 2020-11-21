rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Живущую в роще ростовчанку не смогли добровольно забрать в реабилитационный центр

21 ноября 2020, 08:57
Фото: RostovGazeta
Бездомную женщину, живущую в роще в СНТ «Любитель» в Ростове-на-Дону, сотрудники реабцентра не смогли забрать, рассказала RostovGazeta местная жительница Наталья Гончарова.

Соня, как себя называет сама женщина, поселилась в роще в СНТ «Любитель» с весны текущего года.

Она соорудила себе небольшой «шалаш» из пленки и живет в нем вместе с собаками. Все лето она жила в роще, находила себе и своим собакам пропитание. От помощи неравнодушных людей женщина отказывалась.

Местная жительница Наталья Гончарова забила тревогу сейчас, потому что на улице холодно и Соня может попросту замерзнуть ночью насмерть. Однако у женщины явные психические проблемы, уехать добровольно в комфортные условия она отказалась.

После того, как история получила огласку в СМИ, помочь Соне попытался местный бизнесмен. Мужчина сам приехал и спросил у бездомной, где ей будет удобно жить. Предприниматель хотел построить деревянный дом для Сони, но женщина отказалась и прогнала его.

«В пятницу сотрудники соцслужб приехали к Соне, ей предложили поехать в реабилитационный центр. Но она отказалась, без ее согласия — сделать это невозможно. Сегодня Соню насильно заберут», — говорит Гончарова.

Материалы по теме
В помойку превратили двор ростовской школы бомжиУстрашающего вида бомжи на Соборной площади пугают ростовчанИзбиение школьниками бомжей в Ростове попало на видео
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00