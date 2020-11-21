Живущую в роще ростовчанку не смогли добровольно забрать в реабилитационный центр

Она соорудила себе небольшой «шалаш» из пленки и живет в нем вместе с собаками. Все лето она жила в роще, находила себе и своим собакам пропитание. От помощи неравнодушных людей женщина отказывалась.
Местная жительница Наталья Гончарова забила тревогу сейчас, потому что на улице холодно и Соня может попросту замерзнуть ночью насмерть. Однако у женщины явные психические проблемы, уехать добровольно в комфортные условия она отказалась.
После того, как история получила огласку в СМИ, помочь Соне попытался местный бизнесмен. Мужчина сам приехал и спросил у бездомной, где ей будет удобно жить. Предприниматель хотел построить деревянный дом для Сони, но женщина отказалась и прогнала его.
«В пятницу сотрудники соцслужб приехали к Соне, ей предложили поехать в реабилитационный центр. Но она отказалась, без ее согласия — сделать это невозможно. Сегодня Соню насильно заберут», — говорит Гончарова.