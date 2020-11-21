Живущую в роще ростовчанку не смогли добровольно забрать в реабилитационный центр

После того, как история получила огласку в СМИ, помочь Соне попытался местный бизнесмен. Мужчина сам приехал и спросил у бездомной, где ей будет удобно жить. Предприниматель хотел построить деревянный дом для Сони, но женщина отказалась и прогнала его.