Почему в России замедлились темпы газификации

Posted 27 ноября 2020, 21:39
Published 27 ноября 2020, 21:39
Modified 1 октября, 14:57
Updated 1 октября, 14:57
Из анализа представленной «Газпромом» информации о прогнозе газификации следует, что с 2016 года компания успела построить 9,8 тысячи километров газопроводов, а уровень газификации вырос с 66,2% до 71,4%.
При этом прогнозируется, что в ближайшие шесть лет уровень газификации вырастет до 74,7%, однако произойдет это только в случае выполнения соответствующей программы. Это при том, что в предыдущие годы этот показатель вырос без программ на 5,2%. А использование программ даст прибавку только на 3,3%.
В публикации отмечается, что эти показатели никак не соответствуют июньскому указу президента Владимира Путина. В соответствии с ним к 2030 году Россия должна добиться уровня газификации 83%.
Отмечается также, что 2020 года стал для «Газпрома» не слишком благополучным. Компания подсчитала, что с начала года убытки превысили 592 миллиарда рублей.
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