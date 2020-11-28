Почему в России замедлились темпы газификации

При этом прогнозируется, что в ближайшие шесть лет уровень газификации вырастет до 74,7%, однако произойдет это только в случае выполнения соответствующей программы. Это при том, что в предыдущие годы этот показатель вырос без программ на 5,2%. А использование программ даст прибавку только на 3,3%.