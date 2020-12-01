Помощь властей обернулась резким ростом цен на квартиры в Ростове

Posted 1 декабря 2020, 07:05
Published 1 декабря 2020, 07:05
Modified 1 октября, 15:15
Updated 1 октября, 15:15
В октябре 2020 года стоимость квадратного метра составила 58,3 тысячи рублей, увеличившись за месяц на 0,5%. Хотя еще в сентябре квадратный метр стоил 58 тысяч.
Сильнее всего стоимость выросла за год — сразу на 4,4%. При этом цены на новостройки росли более быстрыми темпами.
По словам собеседника, в октябре 2020 года квадратный метр первичного жилья в Ростове-на-Дону обходился в 54,8 тысячи рублей. В прошлом году цена была на 7,1% ниже.
«Стоит сказать, что на ценообразование в сегменте покупки недвижимости влияет сразу несколько факторов: низкие ставки по депозитам, расширение программы материнского капитала, переход на проектное финансирование, а также общая нестабильная экономическая обстановка и девальвация рубля. Эти факторы прежде всего стимулируют рост спроса, который приводит к закономерному повышению цен», — отметил собеседник.
Сказалась также помощь властей в виде льготной программы по ипотеке для новостроек и выгодные ипотечные ставки на покупку вторичного жилья. Из-за этого интерес потенциальных покупателей увеличился на 58,6% в категории новостроек и на 60% в категории вторичного жилья.
По прогнозам, в начале 2021 года рост цен на новостройки должен замедлиться. Он будет сохранятся на уровне 7% по стране.
«На вторичном рынке повышение цен, скорее всего, прекратится или будет незначительным. Динамика цен во второй половине года будет зависеть от продления программы льготной ипотеки, изменений ставки рефинансирования, а также общей эпидемиологической обстановки», — заявил собеседник.
Что касается аренды, то стоимость за год не изменилась и составляет 15 тысяч рублей. При этом спрос увеличился на 3,8%.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]