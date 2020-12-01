Помощь властей обернулась резким ростом цен на квартиры в Ростове

«Стоит сказать, что на ценообразование в сегменте покупки недвижимости влияет сразу несколько факторов: низкие ставки по депозитам, расширение программы материнского капитала, переход на проектное финансирование, а также общая нестабильная экономическая обстановка и девальвация рубля. Эти факторы прежде всего стимулируют рост спроса, который приводит к закономерному повышению цен», — отметил собеседник.