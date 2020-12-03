Две новые лаборатории и ковидный госпиталь откроют в Ростовской области

По словам Ковалева, в каждой лаборатории можно будет проводить до 100 исследований в сутки. В ходе заседания исполняющий обязанности главы Минздрава региона Александр Крат сообщил, что 7 декабря состоится открытие ковидного госпиталя на базе больницы водников.