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Posted 3 декабря 2020, 13:55

Published 3 декабря 2020, 13:55

Modified 18 сентября 2022, 11:07

Updated 18 сентября 2022, 11:07

Две новые лаборатории и ковидный госпиталь откроют в Ростовской области

Две новые лаборатории и ковидный госпиталь откроют в Ростовской области

3 декабря 2020, 13:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области заработают еще две лаборатории, где будут проводить исследования на коронавирус, заявил главный санитарный врач Евгений Ковалев.

Эта информация прозвучала на заседании. Стало известно, что лаборатории начнут работу на этой неделе. Они появятся в Новочеркасске и Белокалитвинской районной больнице.

По словам Ковалева, в каждой лаборатории можно будет проводить до 100 исследований в сутки. В ходе заседания исполняющий обязанности главы Минздрава региона Александр Крат сообщил, что 7 декабря состоится открытие ковидного госпиталя на базе больницы водников.

Всего в медицинском учреждении предусмотрено 120 мест. Уже набрали персонал, который будет заниматься лечением заболевших коронавирусом.

До этого глава Ростовской области резко раскритиковал снабжение препаратами ковидных больных.

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