Две новые лаборатории и ковидный госпиталь откроют в Ростовской области

Posted 3 декабря 2020, 13:55
Published 3 декабря 2020, 13:55
Modified 18 сентября 2022, 11:07
Updated 18 сентября 2022, 11:07
Эта информация прозвучала на заседании. Стало известно, что лаборатории начнут работу на этой неделе. Они появятся в Новочеркасске и Белокалитвинской районной больнице.
По словам Ковалева, в каждой лаборатории можно будет проводить до 100 исследований в сутки. В ходе заседания исполняющий обязанности главы Минздрава региона Александр Крат сообщил, что 7 декабря состоится открытие ковидного госпиталя на базе больницы водников.
Всего в медицинском учреждении предусмотрено 120 мест. Уже набрали персонал, который будет заниматься лечением заболевших коронавирусом.