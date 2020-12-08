Минтранс Ростовской области хочет перевести крупные предприятия на гибкий график

Это предложение министр внес в качестве возможного решения проблемы загруженности общественного транспорта в часы пик. Он пояснил, что на формирование пассажиропотока в утренние и вечерние часы влияет режим работы ряда крупных предприятий. По словам Андрея Иванова, увеличить подвижной состав для решения этого вопроса не получится. «Мы понимаем, что увеличить количество единиц общественного транспорта на час-два по утрам невозможно. Здесь нужно учитывать синхронизацию с крупнейшими трафикообразующими предприятиями, в частности перевести на гибкий режим работы сотрудников, которые пользуются общественным транспортом», — отметил министр.