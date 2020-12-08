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Posted 8 декабря 2020, 14:22

Published 8 декабря 2020, 14:22

Modified 18 сентября 2022, 11:09

Updated 18 сентября 2022, 11:09

Минтранс Ростовской области хочет перевести крупные предприятия на гибкий график

Минтранс Ростовской области хочет перевести крупные предприятия на гибкий график

8 декабря 2020, 14:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов еще раз заявил о необходимости перевода части работников крупных предприятий в регионе на гибкий график работы, об этом он сообщил в ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу.

Это предложение министр внес в качестве возможного решения проблемы загруженности общественного транспорта в часы пик. Он пояснил, что на формирование пассажиропотока в утренние и вечерние часы влияет режим работы ряда крупных предприятий. По словам Андрея Иванова, увеличить подвижной состав для решения этого вопроса не получится. «Мы понимаем, что увеличить количество единиц общественного транспорта на час-два по утрам невозможно. Здесь нужно учитывать синхронизацию с крупнейшими трафикообразующими предприятиями, в частности перевести на гибкий режим работы сотрудников, которые пользуются общественным транспортом», — отметил министр.

Напомним, что на 8 декабря в Ростовской области коронавирусом заразились 42785 человек. Переболели инфекцией уже 34616 зараженных, скончались 1522 человека.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал эпидобстановку в регионе очень напряженной.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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