Стоимость эвакуации автомобилей вырастет с 1 января в Ростове

С 1 января владельцам эвакуированных автомобилей придется платить по 3109,74 рубля за саму эвакуацию и от 10,3 до 61,5 рубля за каждый час на специальной стоянке. В 2022 году тарифы станут еще выше, 3246,62 рубля будет стоить эвакуация и от 10,7 до 64,2 рубля час на стоянке.