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Posted 9 декабря 2020, 12:56

Published 9 декабря 2020, 12:56

Modified 18 сентября 2022, 11:09

Updated 18 сентября 2022, 11:09

Стоимость эвакуации автомобилей вырастет с 1 января в Ростове

Стоимость эвакуации автомобилей вырастет с 1 января в Ростове

9 декабря 2020, 12:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону с 1 января 2021 года увеличатся тарифы на эвакуацию автомобилей, постановление приняла региональная служба по тарифам.

В настоящее время стоимость эвакуации неправильно припаркованного автомобиля в Ростове составляет 30001 рубль, каждый час на штрафстоянке стоит 9,9 до 59,4 рубля в зависимости от габаритов и категории транспорта.

С 1 января владельцам эвакуированных автомобилей придется платить по 3109,74 рубля за саму эвакуацию и от 10,3 до 61,5 рубля за каждый час на специальной стоянке. В 2022 году тарифы станут еще выше, 3246,62 рубля будет стоить эвакуация и от 10,7 до 64,2 рубля час на стоянке.

Ранее жители Ростова-на-Дону пожаловались на массовые эвакуации автомобилей в период пандемии коронавируса.

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