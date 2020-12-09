Стоимость эвакуации автомобилей вырастет с 1 января в Ростове

Posted 9 декабря 2020, 12:56
Published 9 декабря 2020, 12:56
Modified 18 сентября 2022, 11:09
Updated 18 сентября 2022, 11:09
В настоящее время стоимость эвакуации неправильно припаркованного автомобиля в Ростове составляет 30001 рубль, каждый час на штрафстоянке стоит 9,9 до 59,4 рубля в зависимости от габаритов и категории транспорта.
С 1 января владельцам эвакуированных автомобилей придется платить по 3109,74 рубля за саму эвакуацию и от 10,3 до 61,5 рубля за каждый час на специальной стоянке. В 2022 году тарифы станут еще выше, 3246,62 рубля будет стоить эвакуация и от 10,7 до 64,2 рубля час на стоянке.
Ранее жители Ростова-на-Дону пожаловались на массовые эвакуации автомобилей в период пандемии коронавируса.