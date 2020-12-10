Бывших полицейского, прокурора и адвоката осудили в Ростове за мошенничество

«Алешин и Давыдкин получили от ростовчанки 150 тысяч рублей. За это они пообещали прекратить уголовное дело в отношении ее родственника, которого объявили в розыск за кражу», — сказано в сообщении. При получении денег обвиняемые были задержаны, и сами стали фигурантами уголовного дела. Его возбудили по статье «Мошенничество».