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Posted 10 декабря 2020, 09:01

Published 10 декабря 2020, 09:01

Modified 18 сентября 2022, 11:09

Updated 18 сентября 2022, 11:09

Бывших полицейского, прокурора и адвоката осудили в Ростове за мошенничество

Бывших полицейского, прокурора и адвоката осудили в Ростове за мошенничество

10 декабря 2020, 09:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону вынесли приговор бывшим полицейскому, прокурору и адвокату за совершение мошенничества, сообщили в региональном УФСБ.

На скамье подсудимых оказались бывшие помощник прокурора Первомайского района Антон Давыдкин, полицейский Ашот Давидов, а также адвокат Дмитрий Алешин.

«Алешин и Давыдкин получили от ростовчанки 150 тысяч рублей. За это они пообещали прекратить уголовное дело в отношении ее родственника, которого объявили в розыск за кражу», — сказано в сообщении. При получении денег обвиняемые были задержаны, и сами стали фигурантами уголовного дела. Его возбудили по статье «Мошенничество».

Суд приговорил Давыдкина к 1,5 года заключения условно, бывшего полицейского — к одному году и пяти месяцам лишения свободы условно. Алешину также назначили условный срок на один год.

Ранее ростовчанин пытался заработать на бирже и потерял 2,5 миллиона рублей.

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