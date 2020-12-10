Бывших полицейского, прокурора и адвоката осудили в Ростове за мошенничество

Posted 10 декабря 2020, 09:01
Published 10 декабря 2020, 09:01
Modified 18 сентября 2022, 11:09
Updated 18 сентября 2022, 11:09
На скамье подсудимых оказались бывшие помощник прокурора Первомайского района Антон Давыдкин, полицейский Ашот Давидов, а также адвокат Дмитрий Алешин.
«Алешин и Давыдкин получили от ростовчанки 150 тысяч рублей. За это они пообещали прекратить уголовное дело в отношении ее родственника, которого объявили в розыск за кражу», — сказано в сообщении. При получении денег обвиняемые были задержаны, и сами стали фигурантами уголовного дела. Его возбудили по статье «Мошенничество».
Суд приговорил Давыдкина к 1,5 года заключения условно, бывшего полицейского — к одному году и пяти месяцам лишения свободы условно. Алешину также назначили условный срок на один год.