Коронавирус унес жизни 27 жителей Ростовской области

Скончались 18 женщин в возрасте от 49 до 88 лет и 9 мужчин, которым было от 56 до 90 лет. У всех были хронические заболевания.
За это время заболели 376 человек, выздоровели 166 пациентов. Новые случаи коронавируса выявили в 37 городах и районах.
«С начала пандемии заразились 44297, вылечился 35701 пациент. Жертвами инфекции стали 1626 человек», — сказано в сообщении.
В данный момент на лечении в больницах остаются 2442 пациента. Ранее сити-менеджер Ростова рассказал, когда привьется от коронавируса.