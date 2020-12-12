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Коронавирус унес жизни 27 жителей Ростовской области

12 декабря 2020, 08:50
Фото: pixabay
В Ростовской области за последние сутки из-за коронавируса умерли 27 местных жителей, заявили в правительстве региона.

Скончались 18 женщин в возрасте от 49 до 88 лет и 9 мужчин, которым было от 56 до 90 лет. У всех были хронические заболевания.

За это время заболели 376 человек, выздоровели 166 пациентов. Новые случаи коронавируса выявили в 37 городах и районах.

«С начала пандемии заразились 44297, вылечился 35701 пациент. Жертвами инфекции стали 1626 человек», — сказано в сообщении.

В данный момент на лечении в больницах остаются 2442 пациента. Ранее сити-менеджер Ростова рассказал, когда привьется от коронавируса.

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