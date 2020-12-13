Угроза локдауна и ограбление века: итоги уходящей недели в Ростове

По словам медиков, одним из них честно выплатили за апрель и май 2020 года, другие не получили ничего. При этом те, кому деньги перечислили, уходили в отпуск, а теперь пытаются добиться выплат. Тем же, кому денег не дали, объяснили, что они «всего лишь некоторое время провели с ковидными пациентами».