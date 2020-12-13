Угроза локдауна и ограбление века: итоги уходящей недели в Ростове

Мы сидим по домам
11 декабря Василий Голубев встретился с бизнес-сообществом и в ходе разговора пояснил, в каком случае введет локдаун.
Как рассказал глава области, введение новых жестких ограничений возможно только в исключительных случаях, если власти увидят, что ситуация по коронавирусу становится неконтролируемой.
На 13 декабря в Ростовской области подтвердили 391 новый случай заболевания коронавирусом, умерли еще 27 человек. Новые заболевшие живут в 42 городах и районах, в том числе Ростове, Новочеркасске, Батайске и Таганроге.
Проблемы с выплатами
Между тем, медики Ростовской области недоумевают, по какой схеме начисляются ковидные дотации. Как рассказала депутат КПРФ Наталья Оськина, в ее приемную поступает огромное количество жалоб по этому поводу.
По словам медиков, одним из них честно выплатили за апрель и май 2020 года, другие не получили ничего. При этом те, кому деньги перечислили, уходили в отпуск, а теперь пытаются добиться выплат. Тем же, кому денег не дали, объяснили, что они «всего лишь некоторое время провели с ковидными пациентами».
Кроме того, медики жалуются на нехватку средств для защиты от инфекции, им не выдают медицинские защитные шапочки, а масок дают по 1-2 штуки на целый день. Больше всего от этого страдают водители скорых, которые часто помогают довести тяжелых больных до автомобиля.
«По вопросу доплат нашим врачам мы будем готовить депутатский запрос в прокуратуру», — сообщила Оськина.
Неудачная модернизация
На неделе неизвестные обворовали самолет И-80, известный как «самолет судного дня». Судно прибыло в Таганрог для модернизации и стоял на территории тАНТК имени Бериева, где и проводили ремонт.
Неизвестные взломали опечатанный самолет и вынесли несколько десятков радиостанций, в краже подозревают сотрудников авиазавода. Следком завел уголовное дело по факту кражи, а в Кремле пообещали принять меры.
При этом на предприятии отказались предоставить ответы на вопросы по поводу хищения оборудования, оснащающего «самолет Судного дня». Как ответили на запрос RostovGazeta, вопросы по поводу кражи велено оставить без внимания.