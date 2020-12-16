Мадояна и Доватора останутся без холодной воды в Ростове

Posted 16 декабря 2020, 06:32
Published 16 декабря 2020, 06:32
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
Ограничения будут действовать с 09.00 мск 17 декабря до 08.00 18 числа. Рабочие проведут мероприятия по переврезке нового водовода.
«Водоснабжения не будет в границах улиц Еременко и Мадояна, а также Предботанической и Доватора», — сказано в сообщении.
Кроме того, пониженным давлением воду начнут подавать по улицам Доватора, Мадояна, Маршальская, Полигонная. Ранее депутат рассказал, почему качество воды стремительно ухудшается в Ростовской области