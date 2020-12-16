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Posted 16 декабря 2020, 06:32

Published 16 декабря 2020, 06:32

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Мадояна и Доватора останутся без холодной воды в Ростове

Мадояна и Доватора останутся без холодной воды в Ростове

16 декабря 2020, 06:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители нескольких улиц Ростова четверг проведут без холодной воды из-за работ на водоводе, сообщает «Ростовводоканал».

Ограничения будут действовать с 09.00 мск 17 декабря до 08.00 18 числа. Рабочие проведут мероприятия по переврезке нового водовода.

«Водоснабжения не будет в границах улиц Еременко и Мадояна, а также Предботанической и Доватора», — сказано в сообщении.

Кроме того, пониженным давлением воду начнут подавать по улицам Доватора, Мадояна, Маршальская, Полигонная. Ранее депутат рассказал, почему качество воды стремительно ухудшается в Ростовской области

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#Общество#Новости
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