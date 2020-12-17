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Posted 17 декабря 2020, 07:18

Published 17 декабря 2020, 07:18

Modified 1 октября, 14:28

Updated 1 октября, 14:28

Систему оповещения населения проверят по всей Ростовской области

17 декабря 2020, 07:18
В Ростовской области в четверг состоится тренировка системы оповещения населения, предупредили в областном правительстве.

Мероприятия планируется начать с 11.20 мск. Для этого задействуют все имеющиеся в наличии технические средства оповещения, в том числе электросирены, уличные громкоговорители и трансляционные установки.

Кроме того, будут задействованы теле- и радиокомпании для передачи информации местным жителям. Во время тренировки хотят использовать громкоговорящие устройства, которые установлены на машинах.

Ранее подобные мероприятия несколько раз проводили в Ростове. Кроме того, в городе запустили оповещение через громкую связь о масочном режиме.

#Общество#Новости
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