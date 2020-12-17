Систему оповещения населения проверят по всей Ростовской области

Posted 17 декабря 2020, 07:18
Published 17 декабря 2020, 07:18
Modified 1 октября, 14:28
Updated 1 октября, 14:28
Мероприятия планируется начать с 11.20 мск. Для этого задействуют все имеющиеся в наличии технические средства оповещения, в том числе электросирены, уличные громкоговорители и трансляционные установки.
Кроме того, будут задействованы теле- и радиокомпании для передачи информации местным жителям. Во время тренировки хотят использовать громкоговорящие устройства, которые установлены на машинах.
Ранее подобные мероприятия несколько раз проводили в Ростове. Кроме того, в городе запустили оповещение через громкую связь о масочном режиме.