Часть жителей Ростовской области освободили от транспортного налога

Posted 18 декабря 2020, 13:04
Published 18 декабря 2020, 13:04
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
Согласно поправкам, которые были приняты депутатами ЗСРО в закон о региональных налогах, с 1 января 2021 года налоговые преференции начнут действовать для ряда категорий граждан и организаций.
Например, от уплаты транспортного налога полностью освободили граждан, принимавших участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий на ядерных установках на средствах вооружения и военных объектах.
Кроме того, льготная налоговая ставка на имущество предприятий на уровне 1,6% была введена в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.
Также депутаты утвердили виды предпринимательской деятельности и физические показатели для патентной системы налогообложения.
Напомним, что поправки об отмене транспортного налога в соответствующий документ внес губернатор Василий Голубев.