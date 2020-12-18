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Posted 18 декабря 2020, 13:04

Published 18 декабря 2020, 13:04

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Часть жителей Ростовской области освободили от транспортного налога

Часть жителей Ростовской области освободили от транспортного налога

18 декабря 2020, 13:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области ввели льготы на транспортный налог для некоторых категорий граждан, сообщается на сайте регионального Законодательного собрания.

Согласно поправкам, которые были приняты депутатами ЗСРО в закон о региональных налогах, с 1 января 2021 года налоговые преференции начнут действовать для ряда категорий граждан и организаций.

Например, от уплаты транспортного налога полностью освободили граждан, принимавших участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий на ядерных установках на средствах вооружения и военных объектах.

Кроме того, льготная налоговая ставка на имущество предприятий на уровне 1,6% была введена в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

Также депутаты утвердили виды предпринимательской деятельности и физические показатели для патентной системы налогообложения.

Напомним, что поправки об отмене транспортного налога в соответствующий документ внес губернатор Василий Голубев.

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