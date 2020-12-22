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Posted 22 декабря 2020, 17:42

Published 22 декабря 2020, 17:42

Modified 1 октября, 14:33

Updated 1 октября, 14:33

Более 60 машин скорой помощи получила Ростовская область

22 декабря 2020, 17:42
В Ростовскую область в рамках «губернаторского проекта» доставили 62 машины скорой, сообщили в правительстве региона.

Кроме того, было закуплено 186 легковых автомобилей для медиков. Всего на эти цели потратили 352 миллиона рублей.

Эта информация прозвучала на совещании, которое провел губернатор Василий Голубев. Необходимые торги для выбора поставщика были проведены в течение полугода.

«Машины в лечебное учреждение нужно передать как можно скорее. Медики должны их получить до конца года», — поручил губернатор.

Ранее для уборки Ростова закупили около 40 машин.

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