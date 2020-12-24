Эксперт рассказал, почему в Ростовской области повысились цены на сахар

Posted 24 декабря 2020, 09:04
Published 24 декабря 2020, 09:04
Modified 18 сентября 2022, 11:13
Updated 18 сентября 2022, 11:13
По его словам, в прошлом году производство сахара в стране достигло рекордного показателя. Высокие запасы сахара привели к снижению его цены, и, как следствие, упала привлекательность культуры для сельхозпроизводителей. В результате, урожай сахарной свеклы в этом году оказался на крайне низком уровне.
«В 2020 году по итогам сентября сахар стал абсолютным лидером роста, подорожав на 8,9% за месяц. Во избежание дальнейшего скачка цен по итогам окончания сбора урожая сахарной свеклы, Минсельхоз России планирует рассмотреть применение дополнительных мер регулирования, — сообщает Юрий Корнюш. — Возможно введение квоты на импорт сахара. Это позволит не только обеспечить внутренние потребности страны в сахаре, но и стабилизировать цены на внутреннем рынке. Между тем, снижение прогноза производства сахара не означает каких-то рисков нехватки, считают многие эксперты, с которыми я согласен. Сахара хватит всем».
Эксперт напоминает, что по данным Минсельхоза России, в рамках соглашения о Союзном государстве, Беларусь ежегодно поставляет на российский рынок около 250 тыс. тонн сахара.