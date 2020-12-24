rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря 2020, 09:04

Published 24 декабря 2020, 09:04

Modified 18 сентября 2022, 11:13

Updated 18 сентября 2022, 11:13

Эксперт рассказал, почему в Ростовской области повысились цены на сахар

Эксперт рассказал, почему в Ростовской области повысились цены на сахар

24 декабря 2020, 09:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
В сентябре 2020 года сахар стал абсолютным лидером роста цен, подорожав за месяц на 8,9%, к этому привел ряд причин, сообщает RostovGazeta советник президента по вопросам АПК Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш.

По его словам, в прошлом году производство сахара в стране достигло рекордного показателя. Высокие запасы сахара привели к снижению его цены, и, как следствие, упала привлекательность культуры для сельхозпроизводителей. В результате, урожай сахарной свеклы в этом году оказался на крайне низком уровне.

«В 2020 году по итогам сентября сахар стал абсолютным лидером роста, подорожав на 8,9% за месяц. Во избежание дальнейшего скачка цен по итогам окончания сбора урожая сахарной свеклы, Минсельхоз России планирует рассмотреть применение дополнительных мер регулирования, — сообщает Юрий Корнюш. — Возможно введение квоты на импорт сахара. Это позволит не только обеспечить внутренние потребности страны в сахаре, но и стабилизировать цены на внутреннем рынке. Между тем, снижение прогноза производства сахара не означает каких-то рисков нехватки, считают многие эксперты, с которыми я согласен. Сахара хватит всем».

Эксперт напоминает, что по данным Минсельхоза России, в рамках соглашения о Союзном государстве, Беларусь ежегодно поставляет на российский рынок около 250 тыс. тонн сахара.

Ранее стало известно, что некоторые продукты питания подорожали на 86%.

Материалы по теме
Некоторые продукты питания в Ростове подорожали на 86%Ростовчане одобрили резкий рост цен на такси
#Общество#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика