За отказ подключить электричество ростовских энергетиков оштрафовали на 600 тыс руб

Отмечается, что компания неоднократно была замечена в необоснованных отказах потребителям в подключении к электросетям. На этот раз сначала Арбитражный суд Ростовской области, а затем и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердили законность и обоснованность постановления, выданного Ростовским УФАС России в адрес АО «Оборонэнерго».