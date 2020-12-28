За отказ подключить электричество ростовских энергетиков оштрафовали на 600 тыс руб

Posted 28 декабря 2020, 09:04
Published 28 декабря 2020, 09:04
Modified 18 сентября 2022, 11:15
Updated 18 сентября 2022, 11:15
Отмечается, что компания неоднократно была замечена в необоснованных отказах потребителям в подключении к электросетям. На этот раз сначала Арбитражный суд Ростовской области, а затем и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердили законность и обоснованность постановления, выданного Ростовским УФАС России в адрес АО «Оборонэнерго».
Сетевая организация отказала потребителю в подключении к электросетям, мотивируя свое решение тем, что гражданин должен был подать заявление на технологическое присоединение в ту организацию, объекты электросетевого хозяйства которой находятся на наименьшем расстоянии от границ его участка.
Однако, как выяснилось, ближайшими к участку заявителя находились только бесхозные объекты электросетевого хозяйства, поэтому он и обратился в АО «Оборонэнерго», сети которого также находились в непосредственной близости.
Размер штрафа составил 600 тысяч рублей, поскольку граждане имеют право обращаться к собственникам ближайших сетей для подключения электричества.