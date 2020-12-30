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Posted 30 декабря 2020, 06:42

Published 30 декабря 2020, 06:42

Modified 18 сентября 2022, 11:15

Updated 18 сентября 2022, 11:15

На 40% чаще стали расплачиваться безналом жители Ростовской области

На 40% чаще стали расплачиваться безналом жители Ростовской области

30 декабря 2020, 06:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За девять месяцев 2020 года жители Ростовской области совершили 417,9 миллиона операций по оплате товаров и услуг безналичным способом, говорится в сообщении Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России.

Всего за указанный период с использованием платежных карт жители региона потратили 2291 миллиард рублей. Число платежей выросло на 40% по сравнению с данными за январь–сентябрь 2019 года, а их объем увеличился на 22%.

При этом доля безналичных операций в общем объеме операций по оплате товаров и услуг достигла 87,9%, что на 6,1% больше, чем годом ранее.

По словам управляющей Отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России Натальи Леонтьевой, популярность безналичных расчетов у населения Ростовской области продолжает расти. «Этому способствует в том числе реализация мероприятий регионального проекта, запущенного в 2019 году, который направлен на повышение доступности финансовых услуг и увеличение доли безналичных платежей на территории региона», — пояснила она.

Активно развивается и инфраструктура для приема безналичных платежей. Так, на 1 октября 2020 года в городах и муниципалитетах Ростовской области функционировало 93,2 тысячи устройств, которые позволяют выполнять с использованием платежных карт. За год их количество выросло на 21%.

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