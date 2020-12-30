На 40% чаще стали расплачиваться безналом жители Ростовской области

Активно развивается и инфраструктура для приема безналичных платежей. Так, на 1 октября 2020 года в городах и муниципалитетах Ростовской области функционировало 93,2 тысячи устройств, которые позволяют выполнять с использованием платежных карт. За год их количество выросло на 21%.