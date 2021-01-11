Известная таганроженка Диденко призналась, что не умеет заправлять машину

Напомним, Екатерина Диденко, которая называет себя «аптечным ревизорро» прославилась после смертельной вечеринки с сухим льдом. Вечеринку блогер устроила в свой день рождения в одном из банных комплексов Москвы. Ее супруг Валентин Диденко хотел сделать девушке сюрприз, купил несколько ящиков сухого льда и высыпал из в бассейн, а затем он и еще несколько гостей прыгнули в воду. В результате три человека, в том числе муж Диденко, погибли от отравления углекислым газом.