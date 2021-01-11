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Известная таганроженка Диденко призналась, что не умеет заправлять машину

11 января 2021, 10:06
Фото: instagram.com/didenko.katerina
Блогер миллионник из Таганрога Екатерина Диденко призналась, что не любит АЗС без заправщиков, об этом она рассказала своим подписчикам в сторис.

«Блин, не люблю такие заправки, где нет заправщиков, и нужно самой брать это и делать», — поведала блогер. Она также добавила, что так и не научилась самостоятельно заправлять автомобиль и что вскоре кто-то должен прийти ей на помощь.

Напомним, Екатерина Диденко, которая называет себя «аптечным ревизорро» прославилась после смертельной вечеринки с сухим льдом. Вечеринку блогер устроила в свой день рождения в одном из банных комплексов Москвы. Ее супруг Валентин Диденко хотел сделать девушке сюрприз, купил несколько ящиков сухого льда и высыпал из в бассейн, а затем он и еще несколько гостей прыгнули в воду. В результате три человека, в том числе муж Диденко, погибли от отравления углекислым газом.

При этом блогер не растерялась, она постила сторис из реанимации, из морга и на камеру переживала все свои страдания из-за гибели мужа. В мае девушка сделала пластику и увеличила грудь, а еще спустя полгода своего вдовства стала жить с молодым актером Владом Черных. Он бросил Диденко сразу после боя курантов.

#Желтые новости
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