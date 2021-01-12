Более 1 тыс тракторов и комбайнов купили аграрии в Ростовской области

Всего закупили 441 комбайн, 891 трактор и 2980 единиц сельскохозяйственной техники. Более 296 миллионов рублей потратили на субсидирование затрат.
«По губернаторской программе из регионального бюджета просубсидировали покупку 70 комбайнов, 92 тракторов и 304 единиц сельхозтехники. В ближайшие годы подобная поддержка не прекратится», — сказано в сообщении.
Также аграрии пользуются программами Росагролизинга. Ранее стало известно, что дорожные видеокамеры и их муляжи на 14,6 миллиона рублей закупят в Ростовской области.