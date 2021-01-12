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Более 1 тыс тракторов и комбайнов купили аграрии в Ростовской области

12 января 2021, 06:42
Фото: donland.ru
В Ростовской области в 2020 году аграрии приобрели более трех тысяч единиц сельскохозяйственной техники, сообщили в правительстве региона.

Всего закупили 441 комбайн, 891 трактор и 2980 единиц сельскохозяйственной техники. Более 296 миллионов рублей потратили на субсидирование затрат.

«По губернаторской программе из регионального бюджета просубсидировали покупку 70 комбайнов, 92 тракторов и 304 единиц сельхозтехники. В ближайшие годы подобная поддержка не прекратится», — сказано в сообщении.

Также аграрии пользуются программами Росагролизинга. Ранее стало известно, что дорожные видеокамеры и их муляжи на 14,6 миллиона рублей закупят в Ростовской области.

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