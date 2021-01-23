Ростовчане попросили построить железнодорожный мост через реку Дон

Автор считает, что его инициатива позволит улучшить транспортную доступность. По его словам, новый объект должен появиться рядом со старым железнодорожным мостом.
«По новому мосту можно запустить кольцевую электричку, как МЦД в Москве. Это может положительно сказаться на экологии», — считает ростовчанин.
Он добавил, что старый мост может стать достопримечательностью. На момент субботы обращение поддержали 2 человека, еще 10 местных жителей высказались против.
«Ну давайте теперь весь Дон будет в мостах. Чем не хватает моста Сиверса?», — поинтересовались горожане.