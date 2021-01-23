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Ростовчане попросили построить железнодорожный мост через реку Дон

23 января 2021, 10:15
Фото: pixabay
Житель Ростова-на-Дону попросил власти города построить новый железнодорожный мост через реку Дон, сообщается в сервисе «Активный ростовчанин».

Автор считает, что его инициатива позволит улучшить транспортную доступность. По его словам, новый объект должен появиться рядом со старым железнодорожным мостом.

«По новому мосту можно запустить кольцевую электричку, как МЦД в Москве. Это может положительно сказаться на экологии», — считает ростовчанин.

Он добавил, что старый мост может стать достопримечательностью. На момент субботы обращение поддержали 2 человека, еще 10 местных жителей высказались против.

«Ну давайте теперь весь Дон будет в мостах. Чем не хватает моста Сиверса?», — поинтересовались горожане.

Ранее ростовчане попросили сделать новый въезд в микрорайон Левенцовский.

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