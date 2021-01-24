Старое кладбище Таганрога сделают музеем под открытым небом

На территории Таганрогского некрополя находятся 200 объектов культурного наследия 18-19 веков, а на кладбище расположены захоронения греков, поляков, чехов, австрийцев, британцев, шведов.
Никольский храм Таганрога предложил инициативу по восстановлению исторической памяти об утраченных православных храмах, проект стал победителем конкурса президентских грантов 2021 года.
На деньги гранта планируют изготовить и установить десять знаков-указателей в местах расположения утраченных православных храмов, издать путеводитель по храмам и местам Таганрога. Кроме того, в планах курс лекций по истории города и истории православных храмов для учащихся и студентов, а также экскурсии по памятным местам.