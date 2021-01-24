Старое кладбище Таганрога сделают музеем под открытым небом

На деньги гранта планируют изготовить и установить десять знаков-указателей в местах расположения утраченных православных храмов, издать путеводитель по храмам и местам Таганрога. Кроме того, в планах курс лекций по истории города и истории православных храмов для учащихся и студентов, а также экскурсии по памятным местам.