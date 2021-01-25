Более 3,6 тыс жителей Ростова уже сделали прививку от коронавируса

«Вакцина выделена для 6850 человек. Привились от коронавируса на 25 января уже 3615 ростовчан», — сказано в сообщении.
С начала массовой вакцинации выросло и количество желающих ее пройти, ежедневно в Ростове на прививку записываются 650-750 человек. На понедельник число принятых заявок составило 4086. Кроме того, за первую неделю число прививочных пунктов в Ростове выросло с 18 до 29.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал ход вакцинации против коронавируса. По словам главы региона, работа проводится с соблюдением всех требований.