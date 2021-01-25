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Более 3,6 тыс жителей Ростова уже сделали прививку от коронавируса

25 января 2021, 14:33
Фото: rostov-gorod.ru
На 25 января прививку от коронавируса уже сделали 3615 жителей Ростова-на-Дону, сообщили в городской администрации.

«Вакцина выделена для 6850 человек. Привились от коронавируса на 25 января уже 3615 ростовчан», — сказано в сообщении.

С начала массовой вакцинации выросло и количество желающих ее пройти, ежедневно в Ростове на прививку записываются 650-750 человек. На понедельник число принятых заявок составило 4086. Кроме того, за первую неделю число прививочных пунктов в Ростове выросло с 18 до 29.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал ход вакцинации против коронавируса. По словам главы региона, работа проводится с соблюдением всех требований.

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