Более 3,6 тыс жителей Ростова уже сделали прививку от коронавируса

С начала массовой вакцинации выросло и количество желающих ее пройти, ежедневно в Ростове на прививку записываются 650-750 человек. На понедельник число принятых заявок составило 4086. Кроме того, за первую неделю число прививочных пунктов в Ростове выросло с 18 до 29.