Для ростовчан с тяжелыми хроническими недугами рекомендуют вакцину «Спутник Лайт»

Врач ковидного госпиталя рассказывает, что недавно федеральные власти разрешили к использованию вакцину «Спутник Лайт».
«Эта вакцина упрощенная, однокомпонентная. Она подходит пациентам с ослабленным иммунитетом. Ведь сегодня речь идет о том, чтобы выбирать из двух зол. Коронавирус очень опасен, особенно для пожилых людей. Но решение о вакцинации пожилых пациентов и людей, отягченными сложными хроническими патологиями, в любом случае должен принимать терапевт», — говорит доктор.
Инфекционист из другого ковидного госпиталя добавляет, что сегодня вакцина еще проходит испытания.
«Мы живем в информационном вакууме. Никакой информации о том, что это за прививка, у ростовских инфекционистов нет. Вызывают вопросы и противопоказания, а именно, гипертоническая болезнь, которая сегодня у каждого второго каждого, возрастом 40+», — говорит инфекционист.
Он тоже согласен с мнением о том, что пожилые люди болеют очень тяжело, часто умирают. В этом случае прививка становится шансом на спасение.
«Но перед прививкой обязательно надо сдать иммуноферментный анализ крови, чтобы убедиться в отсутствии антител», — предостерегает доктор.