Для ростовчан с тяжелыми хроническими недугами рекомендуют вакцину «Спутник Лайт»

«Эта вакцина упрощенная, однокомпонентная. Она подходит пациентам с ослабленным иммунитетом. Ведь сегодня речь идет о том, чтобы выбирать из двух зол. Коронавирус очень опасен, особенно для пожилых людей. Но решение о вакцинации пожилых пациентов и людей, отягченными сложными хроническими патологиями, в любом случае должен принимать терапевт», — говорит доктор.