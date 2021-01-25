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Для ростовчан с тяжелыми хроническими недугами рекомендуют вакцину «Спутник Лайт»

25 января 2021, 13:14
Фото: minzdrav.gov.ru
Пациентам с ослабленным иммунитетом врачи ростовских ковидных госпиталей рекомендуют использовать упрощенную вакцину Спутник V, сообщает врач ковидного госпиталя, не пожелавший назвать свое имя.

Врач ковидного госпиталя рассказывает, что недавно федеральные власти разрешили к использованию вакцину «Спутник Лайт».

«Эта вакцина упрощенная, однокомпонентная. Она подходит пациентам с ослабленным иммунитетом. Ведь сегодня речь идет о том, чтобы выбирать из двух зол. Коронавирус очень опасен, особенно для пожилых людей. Но решение о вакцинации пожилых пациентов и людей, отягченными сложными хроническими патологиями, в любом случае должен принимать терапевт», — говорит доктор.

Инфекционист из другого ковидного госпиталя добавляет, что сегодня вакцина еще проходит испытания.

«Мы живем в информационном вакууме. Никакой информации о том, что это за прививка, у ростовских инфекционистов нет. Вызывают вопросы и противопоказания, а именно, гипертоническая болезнь, которая сегодня у каждого второго каждого, возрастом 40+», — говорит инфекционист.

Он тоже согласен с мнением о том, что пожилые люди болеют очень тяжело, часто умирают. В этом случае прививка становится шансом на спасение.

«Но перед прививкой обязательно надо сдать иммуноферментный анализ крови, чтобы убедиться в отсутствии антител», — предостерегает доктор.

Напомним, что за последние сутки в Ростовской области было выявлено 386 случаев заражения COVID-19.

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