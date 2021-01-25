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Почти 1 тыс лифтов заменили в Ростове

25 января 2021, 08:11
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону за три года заменили 955 аварийных лифтов в рамках капремонта, говорится в сообщении городской администрации.

В общей сложности на реализацию программы за счет всех источников направили 1,7 миллиарда рублей. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Михаила Солоницина, ремонт лифтового оборудования является одним из самых дорогостоящих видов работ. Он добавил, что за счёт дополнительных средств областного бюджета, которые были выделены главой региона Василием Голубевым, в 75 домах заменили 205 лифтов.

Новые лифты позволяют экономить почти 35% электроэнергии за счет регулятора скорости. В кабинах устанавливаются антивандальные кнопки с индикатором этажности, противопожарные двери, светодиодное освещение и автономный аварийный источник питания.

Замене подлежат также и силовые механизмы, системы управления и безопасности, оборудование, установленное в лифтовой шахте, а также лифтовые двери на этажах.

Ранее в Ростове увеличили плату за техническое обслуживание домов.

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#Новости#Общество
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