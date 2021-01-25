Почти 1 тыс лифтов заменили в Ростове

В общей сложности на реализацию программы за счет всех источников направили 1,7 миллиарда рублей. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Михаила Солоницина, ремонт лифтового оборудования является одним из самых дорогостоящих видов работ. Он добавил, что за счёт дополнительных средств областного бюджета, которые были выделены главой региона Василием Голубевым, в 75 домах заменили 205 лифтов.