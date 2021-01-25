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Раньше срока закончат строительство моста через Сухо-Соленовскую балку в Волгодонске

25 января 2021, 12:43
Фото: donland.ru
Строительство мостового перехода через Сухо-Соленовскую балку в створе Лазоревого проспекта в Волгодонске идет с опережением графика, сообщили в правительстве Ростовской области.

«Строительство моста, который соединит две части Волгодонска, очень долго ждали жители города», — сказано в сообщении.

Строить мост начали в 2020 году после обращения губернатора Василия Голубева в правительство России. По словам главы региона, необходимо приложить все усилия, чтобы сдать объект раньше, то есть в 2023 году.

Из федерального бюджета на проект выделили более 7,2 миллиарда рублей, мост будет длиной 3,8 километра, шириной 27 метров, с четырехполосным движением, тротуарами и велодорожками.

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