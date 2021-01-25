Раньше срока закончат строительство моста через Сухо-Соленовскую балку в Волгодонске

«Строительство моста, который соединит две части Волгодонска, очень долго ждали жители города», — сказано в сообщении.
Строить мост начали в 2020 году после обращения губернатора Василия Голубева в правительство России. По словам главы региона, необходимо приложить все усилия, чтобы сдать объект раньше, то есть в 2023 году.
Из федерального бюджета на проект выделили более 7,2 миллиарда рублей, мост будет длиной 3,8 километра, шириной 27 метров, с четырехполосным движением, тротуарами и велодорожками.